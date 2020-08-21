Нулевая видимость: Запорожье накрыла пылевая буря (Видео)

Сильные порывы ветра подняли в воздух большие клубы пыли и песка в Южном микрорайоне города.

В Запорожье 20 августа произошла пылевая буря, порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает издание Суббота плюс.

"Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Что в свою очередь стало причиной настоящей пылевой бури с примесью песка", - говорится в сообщении.

В районе 4-го Южного микрорайона ветер поднимал в воздух огромные массы пыли и песка, видимость существенно ухудшилась.

Как сообщалось, 16 апреля в Киеве наблюдалась пылевая буря, средняя скорость ветра составляла 22 километра в час. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что экологи объясняют такое явление изменениями климата.

Как сообщалось, в последние время в Украине наблюдается еще одно нехарактерное природное явление - смерч. Климатологи связывают такие погодные аномалии с изменениями климата. Резкие перепады температуры способствуют образованию смерчей.

Так, недавно в Запорожской области в курортном городе Кирилловка удалось зафиксировать двойной смерчь. Смерч был также замечен и жителями села Обертин, Ивано-Франковская области в июне.