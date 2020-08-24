День независимости 2020: в мероприятиях поучаствовало более 48 тысяч человек

В торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины во всех регионах участвовали более 48 тысяч человек. Торжества прошли спокойно.

"Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно. Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тысяч граждан. Правоохранители обеспечили безопасность участников", — говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook..

Отмечается, что к обеспечению правопорядка всего было привлечено 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, 24 августа 2020 года украинцы отпраздновали 29-ю годовщину независимости страны.

С 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II.

Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира.

А в Дубае самый высокий небоскреб в мире - Бурдж-Халифа - подсветили в цвета украинского флага.