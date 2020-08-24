Скачать
Понедельник, 24.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 24 августа: День Независимости и COVID-19 в Украине
Итоги 24 августа: День Независимости и COVID-19 в Украине
Отравление Навального: В РФ истек срок о возбуждении уголовного дела
Отравление Навального: В РФ истек срок о возбуждении уголовного дела
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины
В космосе зафиксирован новый большой остаток сверхновой (Фото)
В космосе зафиксирован новый большой остаток сверхновой (Фото)

День независимости 2020: в мероприятиях поучаствовало более 48 тысяч человек

День независимости 2020: в мероприятиях поучаствовало более 48 тысяч человек
Обновлено 23:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины во всех регионах участвовали более 48 тысяч человек. Торжества прошли спокойно.

"Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно. Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тысяч граждан. Правоохранители обеспечили безопасность участников", — говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook..

Отмечается, что к обеспечению правопорядка всего было привлечено 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, 24 августа 2020 года украинцы отпраздновали 29-ю годовщину независимости страны.

С 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II.

Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира.

А в Дубае самый высокий небоскреб в мире - Бурдж-Халифа - подсветили в цвета украинского флага

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

День Независимости, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С анемией шутки плохи: основные признаки, которые нельзя игнорировать
02 В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
03 Стаканчик воды с утра поможет укрепить здоровье: польза для организма
04 Елена Зеленская предстала в стильном наряде на праздновании Дня Независимости
05 СМИ: Лукашенко покинул свой дворец на вертолете (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Харьковщине на &quot;Марш Независимости&quot; вышло около 1 тыс человек
На Харьковщине на "Марш Независимости" вышло до 1000 человек
В Дубае Бурдж-Халифа подсветили в цвета украинского флага
В Дубае Бурдж-Халифа подсветили в цвета украинского флага
Беларусь не будет пропускать граждан Украины без загранпаспорта
Беларусь не будет пропускать граждан Украины без загранпаспорта
DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список заслуженных артистов Украины
DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список заслуженных артистов Украины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь