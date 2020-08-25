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Жара и грозы: какие регионы зальет дождями

Жара и грозы: какие регионы зальет дождями
08:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На западные и северные регионы надвигаются дожди, местами пройдут сильные ливни. Но температура воздуха по прежнему будет высокой.

В ближайшие сутки, 25 августа, в Украине сохранится жаркая погода, местами столбики термометров поднимутся до +33°.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

Во вторник на западе страны ожидаются сильные ливни, грозы, усиления ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

На севере страны пройдут кратковременные дожди и грозы. В Черниговской области дождь, ночью +14...+16°, днем +23...+25°. В Сумской области дождь, ночью +14...+16°, днем +24...+26°.

Прогноз погоды на 25 августа

Прогноз погоды на 25 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке страны преимущественно без осадков, установится ясная погода. В Харьковской, Луганской и Запорожской областях температура воздуха ночью +13...+15°, днем +29...+31°. В Днепропетровской области ночью +15...+17°, днем +27...+29°. В Донецкой области днем до +32°.   

В центральной части Украины 25 августа ожидается облачная погода, пройдут дожди. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26...+28°.

На юге и в Крыму будет традиционно жарче, чем в других регионах. Осадков не предвидится. В Одесской области ночью +16...+18°, днем +28...+30°. В Херсоне и Николаеве днем до +32°.

Погода в Киеве

В столице 25 августа пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +22...+24°. По области синоптики прогнозируют ночью и днем дожди. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +23...+25°. 

Прогноз погоды в Киеве на 25 августа

Прогноз погоды в Киеве на 25 августа фото: meteo.gov.ua

26 и 27 августа августа дождевой фронт покинет Украину, лишь на западе пройдут грозовые дожди.  Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 26 августа

Прогноз погоды на 26 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 августа

Прогноз погоды на 27 августа фото: meteo.gov.ua

28 и 29 августа во всех областях установится жара, дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +25...+25° на западе страны до +30...+32° на востоке и юге.

Прогноз погоды на 27 августа

Прогноз погоды на 28 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 августа

Прогноз погоды на 29 августа фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, 21 августа Запорожье накрыла пылевая буря. В районе 4-го Южного микрорайона ветер поднимал в воздух огромные массы пыли и песка, видимость существенно ухудшилась.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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