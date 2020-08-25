Зеленский представил новую рекламу Украины (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский представил новую рекламу Украины, где рассказал о привлекательности страны для международных инвесторов. В ролике он упомянул, что Украина является "новым мировым технологическим центром", а также отметил низкий налог для IT-специалистов.