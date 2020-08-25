Минздрав изменил карантинные требования для школ

В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.

Максим Стапанов сообщил, что Минздрав изменил правила карантинных ограничений в школах. Так, изменения коснуться учеников 1-4 классов.

"Для учеников 1-4 классов передвижение в помещениях учреждениях образования будет разрешено без использования маски или респираторов", - отметил Степанов.

В оранжевых зонах педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах - просто соблюдение социальной дистанции.

Если хотя бы один ученик заразится коронавирусом, то весь класс должен идти на самоизоляцию.

Дозаторы и антисептики должны быть только на входе, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Напомним, В Украине по состоянию на утро 25 августа фиксируют небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекции - за минувшие сутки заболели 1 658 человек.