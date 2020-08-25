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Коронавирус в Украине: впервые за несколько дней снизилась заболеваемость

Коронавирус в Украине: впервые за несколько дней снизилась заболеваемость
09:15 Сегодня Телеграф
В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 25 человек. Всего с момента распространения болезни зафиксировано 2 318 смертей.

В Украине по состоянию на утро 25 августа фиксируют небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекции - за минувшие сутки заболели 1 658 человек. 

Больше всего больных выявили в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Львовской областях (136). В Киеве за минувшие сутки впервые за несколько дней выявили меньше 200 случаев - 130.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика коронавируса на 25 августа

С начала эпидемии от осложнений умерли 2 318 человек, из них 25 за минувшие сутки. Число людей, которые заболели и успешно излечились составляет 52 870, из них 346 за сутки.

Общее количество инфицированных составляет 108 415 человек. На сегодняшний день активно болеют 53 227 пациентов.

Ситуация по областях: 

  • Винницкая область — 3649 случаев;
  • Волынская область — 5187 случаев;
  • Днепропетровская область — 2050 случаев;
  • Донецкая область — 1238 случаев;
  • Житомирская область — 2923 случая;
  • Закарпатская область — 7063 случая;
  • Запорожская область — 1407 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 8154 случая;
  • Кировоградская область — 769 случаев;
  • Киев — 12153 случая;
  • Киевская область — 5115 случаев;
  • Львовская область — 13389 случаев;
  • Луганская область — 244 случая;
  • Николаевская область — 1004 случая;
  • Одесская область — 6166 случаев;
  • Полтавская область — 677 случаев;
  • Ровенская область — 8644 случая;
  • Сумская область — 1246 случаев;
  • Тернопольская область — 4923 случая;
  • Харьковская область — 7807 случаев;
  • Херсонская область — 337 случаев;
  • Хмельницкая область — 2047 случаев;
  • Черновицкая область — 9371 случай;
  • Черкасская область — 1300 случаев;
  • Черниговская область — 1552 случая.

Как сообщалось, в Украине уже второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч больных. Вчера сообщалось о  1 799 новых больных. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

Всего в мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано почти 24 миллиона больных. За 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тысяч случаев заболевания, в США – 41 тысячу, в Бразилии – 21 тысячу.

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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