Коронавирус в Украине: впервые за несколько дней снизилась заболеваемость

В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 25 человек. Всего с момента распространения болезни зафиксировано 2 318 смертей.

В Украине по состоянию на утро 25 августа фиксируют небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекции - за минувшие сутки заболели 1 658 человек.

Больше всего больных выявили в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Львовской областях (136). В Киеве за минувшие сутки впервые за несколько дней выявили меньше 200 случаев - 130.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии от осложнений умерли 2 318 человек, из них 25 за минувшие сутки. Число людей, которые заболели и успешно излечились составляет 52 870, из них 346 за сутки.

Общее количество инфицированных составляет 108 415 человек. На сегодняшний день активно болеют 53 227 пациентов.

Ситуация по областях:

Винницкая область — 3649 случаев;

Волынская область — 5187 случаев;

Днепропетровская область — 2050 случаев;

Донецкая область — 1238 случаев;

Житомирская область — 2923 случая;

Закарпатская область — 7063 случая;

Запорожская область — 1407 случаев;

Ивано-Франковская область — 8154 случая;

Кировоградская область — 769 случаев;

Киев — 12153 случая;

Киевская область — 5115 случаев;

Львовская область — 13389 случаев;

Луганская область — 244 случая;

Николаевская область — 1004 случая;

Одесская область — 6166 случаев;

Полтавская область — 677 случаев;

Ровенская область — 8644 случая;

Сумская область — 1246 случаев;

Тернопольская область — 4923 случая;

Харьковская область — 7807 случаев;

Херсонская область — 337 случаев;

Хмельницкая область — 2047 случаев;

Черновицкая область — 9371 случай;

Черкасская область — 1300 случаев;

Черниговская область — 1552 случая.

Как сообщалось, в Украине уже второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч больных. Вчера сообщалось о 1 799 новых больных. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

Всего в мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано почти 24 миллиона больных. За 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тысяч случаев заболевания, в США – 41 тысячу, в Бразилии – 21 тысячу.