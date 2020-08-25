Коронавирус в Украине: впервые за несколько дней снизилась заболеваемость

В Украине по состоянию на утро 25 августа фиксируют небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекции - за минувшие сутки заболели 1 658 человек.
Больше всего больных выявили в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Львовской областях (136). В Киеве за минувшие сутки впервые за несколько дней выявили меньше 200 случаев - 130.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.
С начала эпидемии от осложнений умерли 2 318 человек, из них 25 за минувшие сутки. Число людей, которые заболели и успешно излечились составляет 52 870, из них 346 за сутки.
Общее количество инфицированных составляет 108 415 человек. На сегодняшний день активно болеют 53 227 пациентов.
Ситуация по областях:
Как сообщалось, в Украине уже второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч больных. Вчера сообщалось о 1 799 новых больных. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.
Всего в мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано почти 24 миллиона больных. За 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тысяч случаев заболевания, в США – 41 тысячу, в Бразилии – 21 тысячу.