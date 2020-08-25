Пандемия: количество случаев COVID-19 приближается к 24 миллионам

Коронавирусом во всем мире с начала пандемии заразились уже почти 24 миллиона человек.

В мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано 23 8128 53 случаев коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки болезнь подтвердили у 211 тысяч человек. За 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тысяч случаев заболевания, в США – 41 тысячу, в Бразилии – 21 тысячу.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

С момента начала пандемии в мире от осложнений умерли более 816 тысяч больных, за минувшие сутки - 4327 человек.

На сегодняшний день число выздоровевших составляет 16 363 827. Число активных случаев на сейчас составляет более 6,6 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего больных выявили в таких странах мира:

США - 5 915 630

Бразилия - 3 627 217

Индия - 3 167 323

Россия - 961 493

ЮАР - 611 450

Перу - 600 438

Мексика - 563 705

Колумбия - 551 696

Испания - 420 809

Чили - 399 568