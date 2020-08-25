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Пандемия: количество случаев COVID-19 приближается к 24 миллионам

Пандемия: количество случаев COVID-19 приближается к 24 миллионам
Обновлено 09:01 Сегодня Телеграф
Коронавирусом во всем мире с начала пандемии заразились уже почти 24 миллиона человек.

В мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано 23 8128 53 случаев коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки болезнь подтвердили у 211 тысяч человек. За 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тысяч случаев заболевания, в США – 41 тысячу, в Бразилии – 21 тысячу.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса на 25 августа

С момента начала пандемии в мире от осложнений умерли более 816 тысяч больных, за минувшие сутки - 4327 человек.

На сегодняшний день число выздоровевших составляет 16 363 827.  Число активных случаев на сейчас составляет более 6,6 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии.

Статистика коронавируса на 25 августа

Больше всего больных выявили в таких странах мира:

  • США - 5 915 630

  • Бразилия - 3 627 217

  • Индия - 3 167 323

  • Россия - 961 493

  • ЮАР - 611 450

  • Перу - 600 438

  • Мексика - 563 705

  • Колумбия - 551 696

  • Испания - 420 809

  • Чили - 399 568

Следует отметить, что сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

В Украине по состоянию на 24 августа выявили 1 799 новых больных. Всего за время эпидемии коронавирусом заболели уже более 106 тысяч человек. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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