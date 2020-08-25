Пандемия: количество случаев COVID-19 приближается к 24 миллионам

В мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано 23 8128 53 случаев коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки болезнь подтвердили у 211 тысяч человек. За 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тысяч случаев заболевания, в США – 41 тысячу, в Бразилии – 21 тысячу.
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.
С момента начала пандемии в мире от осложнений умерли более 816 тысяч больных, за минувшие сутки - 4327 человек.
На сегодняшний день число выздоровевших составляет 16 363 827. Число активных случаев на сейчас составляет более 6,6 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии.
Больше всего больных выявили в таких странах мира:
США - 5 915 630
Бразилия - 3 627 217
Индия - 3 167 323
Россия - 961 493
ЮАР - 611 450
Перу - 600 438
Мексика - 563 705
Колумбия - 551 696
Испания - 420 809
Чили - 399 568
Следует отметить, что сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
В Украине по состоянию на 24 августа выявили 1 799 новых больных. Всего за время эпидемии коронавирусом заболели уже более 106 тысяч человек. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.