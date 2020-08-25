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"Шлепали ушлепки по Софиевской площади": Сенцов раскритиковал "попсовый шабаш" во время празднования Дня Независимости

"Шлепали ушлепки по Софиевской площади": Сенцов раскритиковал "попсовый шабаш" во время празднования Дня Независимости
Обновлено 23:36 Вт, 25 Август 2020 Телеграф Фото: Твиттер
Бывший политзаключенный Олег Сенцов резко прокомментировал мероприятия организованные на Софиевской площади в Киеве во время празднования 29-й годовщины Независимости Украины.

"Шлепали ушлепки по Софиевской площади. То что там произошло, очень хорошо освещает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников. Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад Победы над врагом, при отсутствии понимания как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет. Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром, существует настоящий, где люди, которые знают цену словам и действиям, идут спокойными колоннами в камуфлированной одежде, а люди на улицах говорят им: "Спасибо!", - написал Сенцов в Facebook.

Официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымскотатарском языках в исполнении известных артистов.

Музыкальная часть празднования началась после речи президента Владимира Зеленского и церемонии награждения государственными наградами.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и рассказал, когда будет военный парад

Выступление начали "Мелодией" Скорика, потом пели Монатик, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Нина Матвиенко, Ирина Билык, Оля Полякова, Павел Зибров, Наталия Могилевская, Руслана, Олег Винник, Тина Кароль, Александр Пономарев и другие знаменитости. Верку Сердючку завезли на площадь на крыше вагона на колесах.

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День Независимости, Олег Сенцов.

Автор:

Телеграф
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