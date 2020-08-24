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Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и рассказал, когда будет военный парад

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и рассказал, когда будет военный парад
10:51 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Второй год подряд Украина отмечает День Независимости без парада. Президент Украины Владимир Зеленский обещает провести военный парад после возвращения всех временно оккупированных украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.

Об этом он заявил в речи по случаю 29-й годовщины независимости Украины на Софийской площади в Киеве.

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться им во время их шествия по Крещатику.

А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках.

Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию.

Зеленский: Мы строим именно такую страну, которая всегда готова дать отпор

А парад у нас обязательно будет в будущем – парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир. Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", - отметил президент.

Напомним, в 2019 году День независимости состоялся без парада военной техники. На Майдане прошло "Шествие достоинства" при участии военнослужащих, успешных представителей различных профессий, спортсменов и детей.

Также в прошлом году впервые был организован Марш защитников, в котором приняли участие около 12 тыс. человек, и еще 20 тысяч наблюдали за парадом ветеранов.

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День Независимости, Парад, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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