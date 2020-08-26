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Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За прошедние 24 часа в ВСУ подтверждены 19 новых случаев заболевания коронаврусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них 2 военнослужащих находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 17 человек:

  • один военнослужащий и 5 сотрудников ВСУ во Львовской области,
  • по двое военнослужащих в Ровенской и Черниговской областях,
  • один военнослужащий и один сотрудник ВСУ в Житомирской области,
  • по одному военнослужащему в Киевской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской области,
  • один сотрудник ВСУ в Волынской области.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в ВСУ по состоянию на 10:00 26 августа болеют 594 человека. Выздоровели за время пандемии 923 человека, летальных случаев – 6. На изоляции находятся 784 человека.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1670 случаев коронавирусного заболевания.

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ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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