Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

"Из них 2 военнослужащих находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.
На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 17 человек:
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего в ВСУ по состоянию на 10:00 26 августа болеют 594 человека. Выздоровели за время пандемии 923 человека, летальных случаев – 6. На изоляции находятся 784 человека.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1670 случаев коронавирусного заболевания.