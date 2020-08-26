Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

За прошедние 24 часа в ВСУ подтверждены 19 новых случаев заболевания коронаврусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них 2 военнослужащих находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 17 человек:

один военнослужащий и 5 сотрудников ВСУ во Львовской области,

по двое военнослужащих в Ровенской и Черниговской областях,

один военнослужащий и один сотрудник ВСУ в Житомирской области,

по одному военнослужащему в Киевской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской области,

один сотрудник ВСУ в Волынской области.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в ВСУ по состоянию на 10:00 26 августа болеют 594 человека. Выздоровели за время пандемии 923 человека, летальных случаев – 6. На изоляции находятся 784 человека.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1670 случаев коронавирусного заболевания.