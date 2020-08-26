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Правительство поддержало законопроект об усыновлении детей иностранцами

Правительство поддержало законопроект об усыновлении детей иностранцами
15:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Украинское правительство одобрило проект закона о возможности усыновления детей иностранными гражданами.

Кабинет министров одобрил проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновлении.

"Мы только что с вами одобрили проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Собственно, это второй законопроект из пакета законодательных инициатив, который направлен на создание законодательных условий, обеспечение надлежащего выполнения этой конвенции. Собственно, что этим проектом предлагается. Первое, мы определяем органы в Украине, которые могут осуществлять деятельность в сфере усыновления и порядок их деятельности. Второе, мы определяем порядок привлечения к осуществлению деятельности по межгосударственному усыновлению организаций, которые будут аккредитованы в Украине на осуществление такой деятельности. И организаций, аккредитованных на осуществление такой деятельности в иностранных государствах, с которыми Украиной заключены международные договоры", - сказала министр соцполитики Марина Лазебна.

Также она отметила, что они определяют полномочия центрального органа исполнительной власти, формирующего и реализующего государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей.

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"Мы определяем, что выезд на постоянное проживание за пределы Украины ребенка, который усыновляется иностранцем, может быть только после вступления в законную силу решения суда о его усыновлении и в сопровождении усыновителя. Также мы совершенствуем механизм надзора за детьми, которые усыновлены иностранцами, и уточняем перечень документов, прилагаемых иностранцами к заявлению об усыновлении ребенка. И определяем, что преимущественное право на межгосударственное усыновление ребенка, являющегося гражданином Украины, - для граждан государств, с которыми у Украины заключен международный договор о сотрудничестве по вопросам усыновления. То есть, те государства, которые с нами заключат международные договоры, они будут иметь преимущественное право", - добавила Марина Лазебна.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что решение принято с доработкой в однодневный срок.

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Законопроект, Кабмин.

Автор:

Телеграф
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