Паломничество в Умань: Хасиды обратились к Зеленскому

В Международном благотворительном фонде имени Раби Нахмана из Брацлава призвали президента Украины Владимира Зеленского принять решение, отвечающее интересам граждан, которые хотят осуществить паломничество в город Умань.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Мы благодарим Владимира Зеленского за то, что он понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов паломничество в город Умань во время празднования Рош ха-Шана - еврейского Нового года. В то же время призываем принять правильное решение, которое будет отвечать интересам как украинских, так и иностранных граждан со всего мира, которые хотят посетить Украину с целью паломничества в город Умань", - заявил президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун.

В фонде уверенны, что раввины, которые приняли участие во встрече с президентом, не имеют никакого отношения к хасидизму и не смогут донести информацию до верующих, которые ежегодно посещают город паломничества. Поэтому в фонде просят президента страны обратить внимание на представителей хасидизма, которые влияют на паломников, выслушать мнение и предложения и прийти к общему решению.

Как сообщалось, Минздрав Израиля просит хасидов отказаться от поездки в Украину. В Израиле считают, что Украина из-за эпидемиологической ситуации является угрозой здоровью и жизни израильских паломников.

напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.