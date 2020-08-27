Погодные крайности: в Украине прогнозируют ливни, грозы и жару

В Украине в четверг, 27 августа, в большинстве областей пройдут дожди и грозы, местами ожидаются сильные ливни. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер.
Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.
Погода в регионах
Западный регион накроют дожди и грозы, местами усиления ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +22...+24°.
На севере местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.
В центральных областях возможен дождь. В Полтавской и Кировоградской областях сухо, ночью +13...+15°, днем +26...+28°. В Черкасской области прогнозируют дожди и грозы, ночью +13...+15°, днем +25...+27°.
Прогноз погоды на 27 августа фото: meteo.gov.ua
На востоке установится летняя жара, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +27...+29°.
На юге страны и в Крыму солнечная погода, установится жара. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +28...+30°.
Погода в Киеве
В столице в четверг синоптики прогнозируют после обеда дождь и грозу. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +21...+23°.
По области на протяжении дня ожидается грозовой дождь, днем +22...+24°.
Прогноз погоды в Киеве на 27 августа фото: meteo.gov.ua
28 и 29 августа в Украине ночи будут по осеннему холодными до +11...+13°, а днем прогнозируют летнею жару до +30...+32°. Осадки ожидаются лишь в западном регионе.
Прогноз погоды на 28 августа фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 29 августа фото: meteo.gov.ua
30 и 31 августа в Украине погода существенно не изменится, жаркая погода установится во всех областях, лишь на западе жару разбавят грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +30...+32°.
Прогноз погоды на 30 августа фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 31 августа фото: meteo.gov.ua
Как сообщалось, 21 августа Запорожье накрыла пылевая буря. В районе 4-го Южного микрорайона ветер поднимал в воздух огромные массы пыли и песка, видимость существенно ухудшилась.