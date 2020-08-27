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Погодные крайности: в Украине прогнозируют ливни, грозы и жару

Погодные крайности: в Украине прогнозируют ливни, грозы и жару
08:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Север и запад снова будут омывать дожди, там также снизятся градусы, а юг и восток будут страдать от жары.

В Украине в четверг, 27 августа, в большинстве областей пройдут дожди и грозы, местами ожидаются сильные ливни. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

Западный регион накроют дожди и грозы, местами усиления ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

На севере местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

В центральных областях возможен дождь. В Полтавской и Кировоградской областях сухо, ночью +13...+15°, днем +26...+28°. В Черкасской области прогнозируют дожди и грозы, ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 27 августа

Прогноз погоды на 27 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке установится летняя жара, осадков не предвидится.  Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +27...+29°.

На юге страны и в Крыму солнечная погода, установится жара. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +28...+30°.

Погода в Киеве

В столице в четверг синоптики прогнозируют после обеда дождь и грозу. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +21...+23°. 

По области на протяжении дня ожидается грозовой дождь, днем +22...+24°. 

Прогноз погоды в Киеве на 27 августа

Прогноз погоды в Киеве на 27 августа фото: meteo.gov.ua

28 и 29 августа в Украине ночи будут по осеннему холодными до +11...+13°, а днем прогнозируют летнею жару до +30...+32°. Осадки ожидаются лишь в западном регионе.

Прогноз погоды на 28 августа

Прогноз погоды на 28 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 августа

Прогноз погоды на 29 августа фото: meteo.gov.ua

30 и 31 августа в Украине погода существенно не изменится, жаркая погода установится во всех областях, лишь на западе жару разбавят грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +30...+32°. 

Прогноз погоды на 30 августа

Прогноз погоды на 30 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 августа

Прогноз погоды на 31 августа фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, 21 августа Запорожье накрыла пылевая буря. В районе 4-го Южного микрорайона ветер поднимал в воздух огромные массы пыли и песка, видимость существенно ухудшилась.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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