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Пятница, 28.08.2020
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Правила для учеников и учителей: как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября
Правила для учеников и учителей: как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября
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Правила для учеников и учителей: как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября

Правила для учеников и учителей: как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября
11:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Минздраве представили новые правила, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений.

Учебные заведения могут организовывать группы продленного дня, если на время проведения будут обеспечивать выполнение эпидемиологических рекомендации.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если руководитель учреждения может обеспечить выполнение соответствующих рекомендаций для групп продленного дня, то никаких предостережений для их функционирования нет", - отметил глава министерства.

Главные правила работникам и учащихся образовательных учреждений:

  • для учеников 1-4 классов передвижения в учреждениях образования разрешаются без использования защитной маски;

  • в регионах, относящихся к "оранжевому" уровню эпидемиологической опасности, педагогам в процессе преподавания рекомендуется использовать защитные щитки;

  • учителя, работающие в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто придерживаться дистанции;

  • допуск учителей на работу будет происходить только после измерения температуры;

  • в случае подтверждения коронавирусной болезни у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести мероприятия, предусмотренные стандартами Минздрава;

  • дозаторы и антисептики должны находиться в учебном заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Глава Минздрава сообщил, что по состоянию на утро 28 августа коронавирусную болезнь обнаружили еще у 112 человек. Всего коронавирус выявили у 2 438 человек - это новый анирекорд.  За последние сутки в Украине зарегистрировано 48 летальных случаев. При этом выздоровели 866 пациентов

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Все по теме:

Школа, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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