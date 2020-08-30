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Лето заканчивается: какой будет погода в последние дни

Лето заканчивается: какой будет погода в последние дни
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Синоптики прогнозируют в Украине жару в ближайшие дни. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

30 августа ночью столбики термометров поднимутся до 14-19°C, днем до 28-33°C.

В понедельник, 31 августа, осадки возможны лишь в Карпатах, а 1 сентября - в западных областях.

Температура ночью 13-19°C, на побережье морей до 23°C, днем 30-36°C (в северных областях 28-33°C), в западных областях 31 августа 24-29°C 1 сентября 21-26°C. 

погода 30 августа

Погода в Украине 30 августа

В то же время в период 3-7 сентября небольшие кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют лишь в западной части, а 6-7 сентября - и в северных областях.

Температура ночью 12-18°C, днем 30-36°C, в северных областях 23-29°C, в западных областях 20-26°C.

30 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Киеве и области 30 августа ожидается переменная облачность, без осадков.

31 августа погода

Погода в Украине 31 августа

Температура ночью 13-18°C, днем 30-33°C. 31 августа -1 сентября тоже прогнозируют переменную облачность.

Температура ночью 13-18°C, днем 31 августа 29-34°C, 1 сентября 26-31°C.

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Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
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