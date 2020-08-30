Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов

Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка, будет при этом бессимптомным носителем. Это следует из исследования специалистов группы врачей детской больницы в Вашингтоне, опубликованного на сайте медицинского журнала JAMA Pediatrics, передает DW.

Авторы проанализировали данные 91 инфицированного ребенка из 22 больниц в Южной Корее. Примерно у 22 процентов детей никаких симптомов не было выявлено на всем протяжении заболевания. Каждый пятый (20 процентов) ребенок являлся бессимптомным носителем лишь поначалу, а затем демонстрировал признаки болезни. У большинства - 58 процентов - симптомы проявились с самого начала.

При этом у пятой части бессимптомных носителей и почти у половины инфицированных с симптомами вирус присутствовал в организме даже через 3 недели после момента заражения, говорится в исследовании. "По-прежнему неизвестно, распространяют ли дети, у которых отсутствуют симптомы, большее, меньшее или такое же количество вируса, как и люди с симптомами", - подчеркивают авторы. Они отмечают, что ученому сообществу еще многое неизвестно о роли детей и молодежи в распространении нового вируса.

В организме детей и молодежи может быть гораздо больше частиц SARS-CoV-2, чем у взрослых, выяснили ранее исследователи в Бостоне. Свои результаты они описали в журнале The Journal of Pediatrics 1 августа. Эксперты взяли мазки из носоглотки у 49 человек в возрасте до 21 года и обнаружили у них гораздо больше следов нового вируса, чем у взрослых пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса, прирост новых случаев за прошедшие 24 часа составил более 2 000.