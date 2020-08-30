Работа школ на карантине: в Минздраве рассказали, кому придется учиться исключительно дистанционно

В министерстве здравоохранения рассказали об условиях перехода учебных заведений на исключительно дистанционную форму обучения.

"Если школа с точки зрения своего образовательного процесса считает, что можно, не находясь в "красном" уровне, например, находясь в том же "оранжевом" уровне, сделать такой процесс обучения смешанной формы - полная и непосредственно стационар в школе, это уже вопрос, решаемый на уровне школы. Но переход на исключительно дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения непосредственно в школе, это исключительно, когда есть красный уровень эпидемиологической опасности в районе или в городе", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, при каких условиях нужно будет из обычной формы обучения в учебных заведениях перейти на смешанную.

Он напомнил, что Минздрав предоставил четкие рекомендации относительно зон по уровню эпидемической опасности.

"Мы четко дали рекомендации относительно зон, в котором уровни опасности прекращается обучение в школе и переходят на дистанционную форму обучения, - это исключительно красная зона", - подчеркнул министр.

Он также призвал педагогов по возможности проводить уроки на открытом воздухе.

"Когда мы говорим о занятиях на открытом воздухе, мы говорим, что по возможности максимально проводить занятия на открытом воздухе. Мы же понимаем, что есть занятия, которые просто невозможно, согласно планов обучения, проводить на открытом воздухе. Это касается всех без исключения классов - и начальной школы, и старшей школы. Поэтому в зависимости от ваших учебных планов, если есть такая возможность, пожалуйста, старайтесь проводить занятия на открытом воздухе", - добавил Степанов.

Как сообщалось, в Украине с понедельника, 31 августа, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

К красной зоне будут отнесены Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области; города Беляевка и Измаил Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области; города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области; город Черновцы, Вижницкий, Глыбоческий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

В Украине за прошлые сутки зарегистрировано 2 096 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 119 074.