Скачать
Воскресенье, 30.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Работа школ на карантине: в Минздраве рассказали, кому придется учиться исключительно дистанционно
Работа школ на карантине: в Минздраве рассказали, кому придется учиться исключительно дистанционно
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 119 тыс случаев коронавируса
"Украли победу": Редкач заявил о судейском беспределе в бою Постол - Рамирес
"Украли победу": Редкач заявил о судейском беспределе в бою Постол - Рамирес
"Особые приметы" и "Твой ход": кинофестиваль "Молодость" назвал своих лауреатов
Кинофестиваль "Молодость" назвал своих лауреатов

Работа школ на карантине: в Минздраве рассказали, кому придется учиться исключительно дистанционно

Работа школ на карантине: в Минздраве рассказали, кому придется учиться исключительно дистанционно
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
В министерстве здравоохранения рассказали об условиях перехода учебных заведений на исключительно дистанционную форму обучения.

"Если школа с точки зрения своего образовательного процесса считает, что можно, не находясь в "красном" уровне, например, находясь в том же "оранжевом" уровне, сделать такой процесс обучения смешанной формы - полная и непосредственно стационар в школе, это уже вопрос, решаемый на уровне школы. Но переход на исключительно дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения непосредственно в школе, это исключительно, когда есть красный уровень эпидемиологической опасности в районе или в городе", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, при каких условиях нужно будет из обычной формы обучения в учебных заведениях перейти на смешанную.

Он напомнил, что Минздрав предоставил четкие рекомендации относительно зон по уровню эпидемической опасности.

"Мы четко дали рекомендации относительно зон, в котором уровни опасности прекращается обучение в школе и переходят на дистанционную форму обучения, - это исключительно красная зона", - подчеркнул министр.

Он также призвал педагогов по возможности проводить уроки на открытом воздухе.

"Когда мы говорим о занятиях на открытом воздухе, мы говорим, что по возможности максимально проводить занятия на открытом воздухе. Мы же понимаем, что есть занятия, которые просто невозможно, согласно планов обучения, проводить на открытом воздухе. Это касается всех без исключения классов - и начальной школы, и старшей школы. Поэтому в зависимости от ваших учебных планов, если есть такая возможность, пожалуйста, старайтесь проводить занятия на открытом воздухе", - добавил Степанов.

Степанов: В Украине до 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации

Как сообщалось, в Украине с понедельника, 31 августа, начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

К красной зоне будут отнесены Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области; города Беляевка и Измаил Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области; города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области; город Черновцы, Вижницкий, Глыбоческий, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

В Украине за прошлые сутки зарегистрировано 2 096 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 119 074.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Школа, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 30 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 От чего мы толстеем: лишний вес скрывается в стереотипах
03 Диабет, артрит и катаракта исчезнут: чем так полезны водоросли
04 Нардеп "Слуги народа" о расстреле автобуса под Харьковом: Теракт должен иметь политические последствия
05 Те еще интриганы: топ самых завистливых знаков Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в США: в Портленде застрелили сторонника Трампа (Видео 18+)
Протесты в США: в Портленде застрелили сторонника Трампа (Видео 18+)
Протесты в Берлине: силовики задержали сотни человек
Протесты в Берлине: силовики задержали сотни человек
Австрия призвала Беларусь прекратить преследование журналистов
Австрия призвала Беларусь прекратить преследование журналистов
&quot;Женщинам было отказано&quot;: Эмилия Кларк посетовала на несправедливые условия на съемках &quot;Игры престолов&quot;
"Женщинам было отказано": Эмилия Кларк посетовала на несправедливые условия на съемках "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь