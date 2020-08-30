Степанов: В Украине до 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации

В Украине до 20% больных коронавирусной болезнью COVID-19 нуждаются в госпитализации. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

"Как только увеличивается количество людей, заболевших коронавирусом, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации.

В среднем до 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации", - сказал министр.

В то же время, по его словам, расчеты ведутся в соответствии с показателями еженедельной статистики.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.

Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса, прирост новых случаев за прошедшие 24 часа составил более 2 000.

Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка, будет при этом бессимптомным носителем.