Степанов: В Украине до 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации

"Как только увеличивается количество людей, заболевших коронавирусом, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации.
В среднем до 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации", - сказал министр.
В то же время, по его словам, расчеты ведутся в соответствии с показателями еженедельной статистики.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека.
Также сообщалось, что по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавируса, прирост новых случаев за прошедшие 24 часа составил более 2 000.
Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме ребенка, будет при этом бессимптомным носителем.