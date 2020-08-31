Дело Стерненко: на активиста напали прямо у дверей суда

Глава одесского областного подразделения "Правого сектора" рассказал о попытке нападения на него.

Активист Сергей Стерненко заявил о попытке нападения на себя перед началом подготовительного заседания в Приморском районном суде Одессы по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом активист написал в своем Telegram-канале.

"Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием", - написал Стерненко, добавив, что "все в порядке".

Так, по словам адвоката Маси Найема, начало судебного заседания должно было быть в 13 часов.

Во время заседания прокурор, по словам Стерненко, просил отправить активиста в СИЗО.

"Прокуроры просят избрать меру пресечения Сергею Стерненко в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство стороне защиты не были вручены за три часа, как установлено УПК. Перерыв в заседании. До 16:45", - добавил Маси Найем в Facebook.

Напомним, Верховный Суд отказался менять место рассмотрения дела Стерненко с Одессы на Киев.

Добавим, активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.