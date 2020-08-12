Бывшего народного депутата приговорили к 7 годам тюрьмы

Экс-нардепа подозревают в организации умышленных убийств.

Деснянский районный суд Киева приговорил бывшего народного депутата к 7 годам лишения свободы за дачу взятки и побег из-под стражи 6 лет назад.

Об этом передает пресс-служба Офиса генпрокурора. Имя политика не раскрывается, однако Судебный репортер пишет, что речь идет об Александре Шепелеве.

Суд установил, что в 2014 году политик, находясь под стражей, якобы дал взятку инспектору следственного изолятора, чтобы пользоваться мобильным телефоном и создать условия для побега. Затем он якобы сбежал из-под стражи в киевской больнице, предварительно сговорившись с другими лицами, в том числе конвоирами.

Приговор пока не вступил в силу и политик де-юре считается невиновным.

Сейчас против Шепелева также выдвинуты обвинения в организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладении государственными средствами, покушении на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовного дела и других нарушениях.

Напомним, в 2014 году бывший народный депутат Александр Шепелев, подозреваемый во многих преступлениях, в частности организации убийств и хищении средств "Родовид банка", совершил побег из-под стражи вместе с конвоиром Олегом Бондаренко. Оба, по данным следствия, уехали в Россию.