Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Как отреагировал украинский МИД на протесты в Беларуси: заявление Кулебы
Как отреагировал украинский МИД на протесты в Беларуси: заявление Кулебы
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
"Отличная возможность быть вместе": Катя Осадчая позанималась йогой с сыном (Фото)
Катя Осадчая позанималась йогой с сыном (Фото)

Бывшего народного депутата приговорили к 7 годам тюрьмы

Бывшего народного депутата приговорили к 7 годам тюрьмы
13:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Экс-нардепа подозревают в организации умышленных убийств.

Деснянский районный суд Киева приговорил бывшего народного депутата к 7 годам лишения свободы за дачу взятки и побег из-под стражи 6 лет назад.

Об этом передает пресс-служба Офиса генпрокурора. Имя политика не раскрывается, однако Судебный репортер пишет, что речь идет об Александре Шепелеве.

Суд установил, что в 2014 году политик, находясь под стражей, якобы дал взятку инспектору следственного изолятора, чтобы пользоваться мобильным телефоном и создать условия для побега. Затем он якобы сбежал из-под стражи в киевской больнице, предварительно сговорившись с другими лицами, в том числе конвоирами.

Приговор пока не вступил в силу и политик де-юре считается невиновным.

Судья Вовк, которого объявили в розыск, нашелся

Сейчас против Шепелева также выдвинуты обвинения в организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладении государственными средствами, покушении на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовного дела и других нарушениях.

Напомним, в 2014 году бывший народный депутат Александр Шепелев, подозреваемый во многих преступлениях, в частности организации убийств и хищении средств "Родовид банка", совершил побег из-под стражи вместе с конвоиром Олегом Бондаренко. Оба, по данным следствия, уехали в Россию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Тюрьма, Нардеп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
02 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
03 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
04 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
05 Досмотр подозрительного мужчины в Южном Судане обернулся кровавой бойней: более сотни погибших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Минске девушки выстроились в живую цепь с цветами: фото и видео
В Минске девушки выстроились в живую цепь с цветами
Среди задержанных в Беларуси есть украинцы и поляки
Среди задержанных в Беларуси есть украинцы и поляки
Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
&quot;Звездный путь&quot; расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал
"Звездный путь" расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь