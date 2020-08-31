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Украинцы будут полностью обеспечены счетчиками тепла и горячей воды - Минрегион

Украинцы будут полностью обеспечены счетчиками тепла и горячей воды - Минрегион
16:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Минрегион разрабатывает возможность внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ по установке узлов коммерческого учета

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) намерено обеспечить всех потребителей коммерческим учетом тепла и горячей воды.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале, ссылаясь на слова заместителя министра развития громад и территорий Украины Натальи Хоцянивской.

План установки счетчиков

Отмечается, что сейчас Минрегион разрабатывает возможность внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ по установке узлов коммерческого учета в тех зданиях, где они отсутствуют. С этой целью осуществляется детальный анализ ситуации по обустройству узлов коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды в каждом регионе Украины и определяется потребность в средствах для их установки в течение 2020-2021 годов.

"Сейчас в жилых зданиях не обеспечен стопроцентный учет коммунальных услуг, несмотря на требования Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". И заложником этой ситуации является потребитель, ведь он оплачивает услуги по нормам, которые, в большинстве случаев являются завышенными. Поэтому одна из приоритетных задач, которые должны решить, - это вопрос учета", - цитирует пресс-служба Хоцянивскую.

По ее словам, первоначально необходимо установить узлы коммерческого учета тепловой энергии и снабжения горячей воды, ведь именно услуги по теплоснабжению занимают в платежке потребителя наибольшую долю.

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Оснащенность Украины счетчиками

Сообщается, что по данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в Украине жилые здания оснащены на 81,3% - счетчиками тепловой энергии, 17,0% - счетчиками горячей воды, 74,6% - счетчиками питьевой воды.

По информации пресс-служба, если прибор учета не установлен, жители оплачивают услуги по установленным нормам потребления, которые являются расчетными.

"Платежки потребителя должны быть реальными и учитывать только те объемы тепла или воды, фактически потреблено потребителями в соответствующей здания и зафиксированы приборами учета", - цитирует пресс-служба Хоцянивскую.

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Кабмин, Минрегион.

Автор:

Телеграф
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