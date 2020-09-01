Глава ВОЗ: Ни одна страна не может просто притвориться, что пандемия закончилась

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на виртуальной пресс-конференции, что, если страны серьезно настроены открыть границы, они также должны серьезно относиться к возможности неконтролируемого распространения вируса и спасению жизней.
"Неконтролируемое открытие (границ, - ред.) - это верный путь к катастрофе", - сказал Гебрейесус .
Он подчеркнул, что необходимо воплотить четыре основные вещи:
По словам руководителя ВОЗ, решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом риска и местных условий.