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Глава ВОЗ: Ни одна страна не может просто притвориться, что пандемия закончилась

Глава ВОЗ: Ни одна страна не может просто притвориться, что пандемия закончилась
Обновлено 03:59 Сегодня Телеграф Синьхуа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хочет, чтобы дети возвращались в школу, а люди - на работу, но в то же время ни одна страна не может просто притвориться, что пандемия закончилась, заявил в понедельник глава ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на виртуальной пресс-конференции, что, если страны серьезно настроены открыть границы, они также должны серьезно относиться к возможности неконтролируемого распространения вируса и спасению жизней.

"Неконтролируемое открытие (границ, - ред.)  - это верный путь к катастрофе", - сказал Гебрейесус .

Он подчеркнул, что необходимо воплотить четыре основные вещи:

  • предотвратить события, способствующие распространению вируса;
  • снизить смертность за счет защиты уязвимых групп;
  • люди должны с ответственностью подходить к соблюдению мер безопасности;
  • правительства должны принимать меры для поиска, изоляции, тестирования и лечения больных, а также для отслеживания контактов и обеспечению карантина.

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По словам руководителя ВОЗ, решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом риска и местных условий.

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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