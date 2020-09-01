"Инфекционный взрыв": Кличко рассказал, в каком случае будет остановлен общественный транспорт в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко говорит, что закрытие метро и остановка общественного транспорта возможна лишь в случае "инфекционного взрыва".

"Я надеюсь, что мы не дойдем до того критического состояния", - сказал Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, комментируя вопрос о том, в каком случае власть будет вынуждена остановить работу общественного транспорта.

"Это может произойти только в случае так называемого "инфекционного взрыва". То что произошло в Италии, Испании, в Нью-Йорке в свое время. Мы делаем все, что бы ни в коем случае нам не дойти до этой ситуации. Это может произойти когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые смогут оказывать помощь больным. Это крайний случай и я надеюсь, по всем показателям у нас этого не должно произойти", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 277 человек, шестеро больных умерли.

За последние сутки в Украине подтвержден 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии их общее количество достигло 121 215.