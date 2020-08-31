COVID-19 в Украине: где выявили больше всего больных, статистика по регионам, карта

В Украине по состоянию на утро 31 августа лабораторно подтвердили 121 215 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (277 случаев), Одесской (189) и Харьковской (187) областях.

Всего за сутки в Украине зафиксировали 2141 нового заразившегося. За все время эпидемии в Украине выявили 121 215 заболевших, 57 114 выздоровевших и 2557 умерших.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика заболевания по регионам:

Винницкая обл - 3993 (45)

Волынская обл - 5471 (+54)

Днепропетровская обл - 2349 (+43)

Донецкая обл - 1418 (+2)

Житомирская обл - 3302 (+89)

Закарпатская обл - 7516 (60)

Запорожская обл - 1596 (+38)

Ивано-Франковская обл - 9179 (+165)

Кировоградская обл - 814 (+4)

Киев - 13370 (+277)

Киевская обл - 5669 (+89)

Львовская обл - 14510 (+154)

Луганская обл - 315 (+3)

Николаевская обл - 1252 (+83)

Одесская обл - 7283 (+189)

Полтавская обл - 789 (19)

Ровенская обл - 9182 (+84)

Сумская обл - 1470 (+14)

Тернопольская обл - 6014 (+149)

Харьковская обл - 9076 (+187)

Херсонская обл - 396 (+4)

Хмельницкая обл - 2481 (+79)

Черновицкая обл - 10303 (+158)

Черкасская обл - 1573 (+35)

Черниговская обл - 1894 (+117)

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.

Напомним, по состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.