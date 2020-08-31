COVID-19 в Украине: где выявили больше всего больных, статистика по регионам, карта

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (277 случаев), Одесской (189) и Харьковской (187) областях.
Всего за сутки в Украине зафиксировали 2141 нового заразившегося. За все время эпидемии в Украине выявили 121 215 заболевших, 57 114 выздоровевших и 2557 умерших.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.
Статистика заболевания по регионам:
Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.
Напомним, по состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.