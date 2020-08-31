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Карантинные зоны: в Миздраве обновили список городов и ограничений

Карантинные зоны: в Миздраве обновили список городов и ограничений
08:17 Сегодня Телеграф
31 августа вступило в силу новое карантинное зонирование.

С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах. 

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

Критическая ситуация с заболеваемостью наблюдается в 21 административно-территориальной единице на территории Украины. Они будут находиться в "красной зоне" в течение следующих двух недель.

Зоны карантина на карт

Зоны карантина на карте (скриншот arcgis.com)

"Красная" зона

Населенные пункты в 5 областях с 31 августа отнесены к зоне с самым высоким уровнем заболеваемости:

  • Ивано-Франковская область (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий р-ны);
  • Тернопольская область (Бережаны, Чертков, Бережанский р-н);
  • Черновицкая область (Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий р-ны);
  • Ровенская область (Острог, Дубно, Костопольский, Радивиловский р-ны);
  • Одесская область (Измаил, Беляевка).

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, заведений образования, в том числе детсадов и школ. Закрываются кафе, рестораны, ТРЦ. Также действуют ограничения “оранжевой”, “желтой” и “зеленой” зон.

"Оранжевая" зона

Ограничения этой карантинной зоны на 14 дней установлены:

Волынская область (города Луцк, Владимир-Волынский, Луцкий, Маневичский р-ны);

Житомирская область (Коростень, Житомирский, Коростенский р-ны);

Закарпатская область (Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский р-ны);

Ивано-Франковская область (Болехов, Бурштын, Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий р-ны);

Киевская область (Березань и Киево-Святошинский район);

Львовская область (Львов, Моршин, Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский р-ны);

Одесская область (Черноморск, Болградский, Овидиопольский, Тарутинский р-ны);

Ровенская область (Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский р-ны);

Сумская область (Сумы);

Тернопольская область (Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский р-ны);

Харьковская область (Харьков и Богодуховский район);

Хмельницкая область (Волочисский район);

Черновицкая область (Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский р-ны);

Черниговская область (Бобровицкий район).

В "оранжевой" зоне запреты касаются работы объектов размещения - хостелов, турбаз и др., за исключением гостиниц. Работа ресторанов и развлекательных заведений запрещена в ночное время. Закрываются заведения культуры, спортзалы и фитнес-центры.

Приостанавливаются плановые госпитализации. Количество участников массовых мероприятий ограничивается не более 1 чел. на 20 кв.м., общая численность не более 100 чел. Сохраняются запреты "желтой" и "зеленой" зон.

"Желтая" зона

С 00:00 31 августа в "желтую" зону вошли:

Киев

Киевская область (Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав,Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский р-ны);

Винницкая область (Винница, Жмеринка, Козятин, Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Хмельницкий р-ны);

Волынская область (город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский, Шацкий р-ны);

Житомирская область (Житомир, Бердичев, Новоград-Волынский, районы Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский, Чудновский);

Закарпатская область (Берегово, Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский, Свалявский р-ны);

Львовская область (Борислав, Дрогобыч, Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский р-ны);

Одесская область (города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар, Южный, районы Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский);

Ровенская область (Ровно, Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский, Сарненский р-ны);

Сумская область (Кролевецкий, Недригайловский, Сумской, Тростянецкий р-ны);

Тернопольская область (Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий, Шумский р-ны);

Харьковская область (Люботин, Первомайский, Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский р-ны);

Хмельницкая область (Хмельницкий, Нетешин, Славута, Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Ярмолинский р-ны);

Черниговская область (Чернигов, Нежин, Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский р-ны).

В "желтой" зоне вводится запрет на посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются заведения, предоставляющие помощь в кризисных ситуациях. Также действуют ограничения “зеленой” зоны.

"Зеленая" зона

Самый низкий уровень заболеваемости сохраняется в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

Все населенные пункты на территории этих 8 областей вошли в "зеленую" зону. Также к данной категории относятся административно-территориальные единицы, не перечисленные в представленном выше перечне карантинного зонирования.

В "зеленой" зоне запрещено пребывание в общественных зданиях без маски либо респиратора. Ограничено количество участников массовых мероприятий - не более 1 чел. на 5 кв.м. Перевозка пассажиров в общественном транспорте - только на местах для сидения. Работа кинотеатров разрешена только при 50% заполненности.

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Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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