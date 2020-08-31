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Коронавирус в мире: за сутки выявили еще 220 тысяч больных

Коронавирус в мире: за сутки выявили еще 220 тысяч больных
08:29 Сегодня Телеграф
От коронавируса уже излечились более 17 миллионов человек.

По состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса на 31 августа

Больше всего случаев болезни выявили в США (6 173 236), Бразилии (3,862,311), Индии (3 621 245), России (990 326), Перу (647 166), ЮАР (625 056), Колумбии (607 938), Мексике (595 841), Испании (455, 21), Чили (409 974).

Статистика коронавируса на 31 августа

С начала пандемии от болезни скончались 850 600 человек, из них 4 182 за минувшие сутки. Заболели и успешно излечились уже 17,7 миллионов. Число активных случаев на сейчас составляет почти 7 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в Украине на 30 августа зарегистрировано 2 096 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 119 074.

По распространению COVID-19 Украина находится на 25 месте в мировом списке.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти.

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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