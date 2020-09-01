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Степанов: В регионах "красной" зоны по распространению коронавируса обучение в школах проводиться не будет

Степанов: В регионах "красной" зоны по распространению коронавируса обучение в школах проводиться не будет
Обновлено 00:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
В тех регионах Украины, где введен "красный" уровень опасности распространения COVID-19, обучение 1 сентября не начнется и не будет проводиться до тех пор, пока административно-территориальная единица не покинет "красную зону".

"В тех регионах, где у нас "красный" уровень опасности, а это 21 административно-территориальные единицы, там обучение в школах проводится не будет до того времени, пока есть "красный" уровень опасности", - сказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Степанов отметил, что "когда у нас был тотальный карантин, мы добились того, чтобы реально разорвать цепочку передачи инфекции в первую волну".

"У нас не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах. Во-вторых, мы смогли подготовить систему оказания медпомощи больным с COVID-19", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что в настоящее время в украинских больницах достаточное количество аппаратов ИВЛ, а украинские медики поняли, как лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

"У нас тех же аппаратов ИВЛ более чем достаточно, мы увеличили их количество в разы, в разы увеличил количество коек с с подведённым кислородом, мы научились лечить COVID-19", -сказал он.

Степанов уточнил, что в настоящее время в украинских больницах около 4 тыс. аппаратов ИВЛ.

При этом он отметил, что "мы и дальше готовим наши больницы к большему количеству больных и увеличиваем количество коек с подведенным кислородом".

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Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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