Степанов: В регионах "красной" зоны по распространению коронавируса обучение в школах проводиться не будет

"В тех регионах, где у нас "красный" уровень опасности, а это 21 административно-территориальные единицы, там обучение в школах проводится не будет до того времени, пока есть "красный" уровень опасности", - сказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.
Степанов отметил, что "когда у нас был тотальный карантин, мы добились того, чтобы реально разорвать цепочку передачи инфекции в первую волну".
"У нас не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах. Во-вторых, мы смогли подготовить систему оказания медпомощи больным с COVID-19", - сказал он.
Степанов подчеркнул, что в настоящее время в украинских больницах достаточное количество аппаратов ИВЛ, а украинские медики поняли, как лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.
"У нас тех же аппаратов ИВЛ более чем достаточно, мы увеличили их количество в разы, в разы увеличил количество коек с с подведённым кислородом, мы научились лечить COVID-19", -сказал он.
Степанов уточнил, что в настоящее время в украинских больницах около 4 тыс. аппаратов ИВЛ.
При этом он отметил, что "мы и дальше готовим наши больницы к большему количеству больных и увеличиваем количество коек с подведенным кислородом".
12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.
После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.
После чего продлили карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
По состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.
С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.