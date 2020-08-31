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Понедельник, 31.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Киеве количество больных коронавирусом увеличивается: статистика, данные по районам

В Киеве количество больных коронавирусом увеличивается: статистика, данные по районам
11:42 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
В Киеве выявили более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки заболели еще 277 человек.

Количество больных коронавирус в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей.

Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодня в столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

 Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Среди заболевших: 

  • 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

  • 122 человека в возрасте от 18 до 77 лет

  • 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.

Заболели в том числе и 9 медиков. В больницы столицы попали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 63. В Дарницком - 38. В Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая.

"Не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользования антисептиком, избегание мест большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь!", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 31 августа лабораторно подтвердили 121 215 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки выявили еще 2 141 нового больного.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах. 

По состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.

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Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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