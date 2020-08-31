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Коронавирус: в Украине снова выявили более двух тысяч заболевших

Коронавирус: в Украине снова выявили более двух тысяч заболевших
08:49 Сегодня Телеграф
В Украине за последние сутки зарегистрирован 2 141 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 121 215.

В Украине по состоянию на утро 31 августа лабораторно подтвердили 121 215 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки выявили еще 2 141 нового больного.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Киеве (277), Ивано-Франковской (165), Одесской (189), Харьковской (187 )областях.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 30 больных, всего с момента распространения болезни умерли 2 557 человек. Заболели и успешно излечились уже 56 734. На сегодняшний день число активных больных составляет 61 924.

Статистика коронавируса на 31 августа

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах. 

Напомним, по состоянию на утро 31 августа количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов. Только за последние сутки в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.

 

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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