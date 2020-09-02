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2 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

2 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:12 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
2 сентября (20 августа по старому стилю) православная церковь празднует день Пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI веке до н. э.

Ещё до рождения Самуил был посвящен Богу, так как появился на свет по молитвам своей матери. С трех лет он воспитывался при Скинии на попечении первосвященника Илия, бывшего в то же время судьёй над израильским народом. Пророку в двенадцатилетнем возрасте было откровение, что Господь покарает весь дом Илия за то, что он не может приструнить своих безнравственных сыновей.

После смерти Илия Самуил стал судьей израильского народа. При нём Ковчег Божий был возвращен, а израильтяне вернули все города, взятые филистимлянами.

Умер Самуил в возрасте 88 лет и был погребен в Раме. Его смерть оплакивал весь народ.

На Руси этот день называли Самойловым днем, а пророка Самуила считали покровителем мужчин, поэтому в этот день было принято чествовать представителей сильного пола. Женщины на Самойлов день накрывали богатый стол, важно было, чтобы хозяин дома вкусно поел и остался доволен. Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами.

2 сентября – отличный день для того, чтобы пойти в лес за грибами. В это время как раз появляются "зимние" грибы. Они отличаются хорошими вкусом и качеством. Такой урожай можно использовать во всех видах обработки.

Запреты дня:

  • В этот день нежелательно знакомиться с новыми людьми. Считается, что этот человек сильно подставит вас в будущем и принесет много бед.

  • Лучше не стричь волосы, в противном случае можно лишиться нескольких лет жизни.

  • Запрещено оставлять маленьких детей одних в комнате. Даже на несколько минут.

  • Не рекомендуется делать предложение руки и сердца и вообще предпринимать какие-то шаги в любовном плане.

Приметы и поверья

  • Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.

  • Много рябины поспело – осенью будут часто идти дожди.

  • Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к ненастью.

  • Кроты на север ямы роют – к ясной зиме.

  • Много мышей – зима холодной будет.

  • Много рябины – к хорошему урожаю овса.

На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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