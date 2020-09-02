Степанов рассказал, на сколько загружены больницы

В больницах заняты уже 44% коек для больных COVID-19.

В больницах, оказывающих помощь больным COVID-19 и с подозрением на него, заняты 44% койко-мест.

Об этом на брифинге 2 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"В целом на сегодняшний день, если взять пациентов с подтвержденным диагнозом, и людей, которые ждут подтверждения, но имеют всю симптоматику COVID-19, и которым предоставляется все необходимое лечение, занято уже 44% койко-мест", - отметил Степанов.

Как сообщалось, в Украине к госпитализации больных COVID-19 и с подозрением на него подготовлено 36 тыс. коек в больницах первой и второй волны. По словам Степанова, количество госпитализаций по COVID-19 с мая по сентябрь выросло в 4 раза.

По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 с начала пандемии - 2495 случаев, общее число заболевших достигло 125 798. За сутки также зафиксировано наибольшее количество летальных исходов - 51.