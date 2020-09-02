В Украине появился симптом COVID-19, который сразу указывает на заражение

По его словам, сейчас в Украине есть три главных симптома: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание.
Ляшко также проинформировал о полнее перечень симптомов от ВОЗ:
Ляшко рассказал и о малораспространенных симптомах: насморк, диарея, кашель с кровью.
Симптомом, который может объединять инфицированных украинцев, является потеря ощущения вкуса и запаха.
"(Потеря ощущений - ред.) сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не являются характерными для других инфекционных болезней", - пояснил Ляшко.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.