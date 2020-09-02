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В Украине появился симптом COVID-19, который сразу указывает на заражение

В Украине появился симптом COVID-19, который сразу указывает на заражение
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Министерство составило рейтинг самых распространенных симптомов коронавируса среди больных украинцев. Перечень с основными симптомами зачитал на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине есть три главных симптома: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Ляшко также проинформировал о полнее перечень симптомов от ВОЗ:

  • лихорадка - 88%,
  • сухой кашель - 67%,
  • слабость - 38%,
  • затрудненное дыхание - 18%,
  • боль в горле - 13%,
  • головная боль - 13%,
  • боль в мышцах, ощущение холода и рвота - 5-20%.

Ляшко рассказал и о малораспространенных симптомах: насморк, диарея, кашель с кровью.

Симптомом, который может объединять инфицированных украинцев, является потеря ощущения вкуса и запаха.

"(Потеря ощущений - ред.) сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не являются характерными для других инфекционных болезней", - пояснил Ляшко. 

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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