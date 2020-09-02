В Украине появился симптом COVID-19, который сразу указывает на заражение

Министерство составило рейтинг самых распространенных симптомов коронавируса среди больных украинцев. Перечень с основными симптомами зачитал на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине есть три главных симптома: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Ляшко также проинформировал о полнее перечень симптомов от ВОЗ:

лихорадка - 88%,

сухой кашель - 67%,

слабость - 38%,

затрудненное дыхание - 18%,

боль в горле - 13%,

головная боль - 13%,

боль в мышцах, ощущение холода и рвота - 5-20%.

Ляшко рассказал и о малораспространенных симптомах: насморк, диарея, кашель с кровью.

Симптомом, который может объединять инфицированных украинцев, является потеря ощущения вкуса и запаха.

"(Потеря ощущений - ред.) сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не являются характерными для других инфекционных болезней", - пояснил Ляшко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.