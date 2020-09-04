Грозы, дожди и осенняя прохлада: какой будет погода в пятницу

На западе страны будет сухо, но прохладно, а север и юг накроют грозовые дожди.

В пятницу, 4 сентября, в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, температура воздух снизится и установится комфортная погода.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

На западе Украины 4 сентября осадков не предвидятся, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха снизится ночью до +11...+13°, днем до +21...+23°.

В Карпатах сухо, днем +22...+24°.

На севере страны во всех областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В Сумской и Черниговской областях температура воздуха ночью +16...+18°, днем +23...+25°.

Прогноз погоды на 4 сентября, фото: meteo.gov.ua

В центральных областях дожди и грозы, температура воздуха ночью +16...+18°, днем +24...+26°.

На востоке Украины дожди пройдут в Днепропетровской и Запорожской областях. Температура воздуха ночью +18...+20°, днем +28...+30°.

На юге и в Крыму кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +28...+30°.

Погода в Киеве

В пятницу в столице ожидается дождь. Столбики термометров покажут + 20...+22 градусов. Ближе к вечеру похолодает до +17°, ночью +15°.

Прогноз погоды в Киеве на 4 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.