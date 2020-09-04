Армия, церковь и волонтеры: кому украинцы доверяют больше всего

Только 44% украинцев заявили, что доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и структурам, обеспечивающих оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", которые проводились с 3 по 9 июля.

Как отмечают социологи, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 года недоверии к Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 года не доверяли 72%; Верховной раде - 54% и 75% соответственно, президенту - 31% и 49% соответственно.

"То обстоятельство, что лидером недоверия являются государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высокий уровень отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что предопределяет негативную оценку гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан", - говорится в сообщении.

В то же время, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам (им доверяют 65% опрошенных), Церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии (49%), общественным организациям (47%).

Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Так, Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.

Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) - 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.

Социологи отмечают, что украинцы в целом не доверяют власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.