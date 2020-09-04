Погода на выходные: жара спадет, но ненадолго

В ближайшие сутки во всех регионах Украины температура воздуха снизится и существенно похолодает.

В субботу, 5 сентября, с запада Европы в Украину зайдет влажный воздух. Во всех областях похолодает, в большинстве регинах пройдут кратковременные дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

На западе осадков не предвидеться, установится солнечная погода. Температура воздуха снизится ночью до +10...+12°, днем до +23...+25°.

На севере местами дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем до +23...+25°.

На востоке кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем до +26...+28°.

Прогноз погоды на 5 сентября, фото: meteo.gov.ua

В центре пасмурная погода, местами дожди. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем до +24...+26°.

На востоке и в Крыму пройдут существенные дожди, грозы; ночью +17...+19°, днем до +24...+26°.

Погода в Киеве

В субботу в столице ожидается ясная погода. Столбики термометров покажут +23...+25 градусов. Ближе к вечеру похолодает до +15°, ночью +13°.

Прогноз погоды в Киеве на 5 сентября, фото: meteo.gov.ua

6 сентября потеплеет, местами до +30°.

На западе пройдут грозовые дожди; ночью +13...+15°, днем до +23...+25°.

На севере и востоке малоооблачная погода; ночью +13...+15°, днем до +25...+27°.

В центре и юге страны снова установится жара, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем до +27...+29°.

Прогноз погоды на 6 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.