Сегодня отмечают Международный день благотворительности

Сегодня 5 сентября мировое сообщество отмечает Международный день благотворительности, который был провозглашен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 2012 года (утвержден 7 марта 2013 года) с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными.

Инициатором Дня выступила Венгрия. Международный день благотворительности совпадает и приурочен ко Дню памяти Терезы Калькуттской (установлен Римско-католической церковью 19 октября 2003 года) - миссионера Римско-католической церкви, известной своим подвижничеством по делам благотворительности, одной из основательниц (1950) и настоятельниц Ордена милосердия, лауреата Нобелевской премии мира 1979 года "за помощь страждущему человечеству".

Нищета и связанные с ними проблемы продолжают оставаться во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.

Во всех странах мира есть люди с физическими недостатками, дети-сироты, бездомные, те, кто остро нуждается в помощи от других членов общества - более обеспеченных и более успешных. Вовремя оказанная помощь - любая - большая, малая, финансовая, моральная, иногда спасает человеческую жизнь.

В этот день ООН предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН и другим международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и отдельными лицами, отмечать Международный день благотворительности соответствующим образом, всячески способствуя благотворительности, в том числе путем проведения просветительских и пропагандистских мероприятий.

Благотворительность, как добровольность и филантропия, объединяет людей и способствует созданию инклюзивного и более устойчивого общества. Благотворительность дополняет деятельность государственных структур в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и защиты населения, способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы.

Также сообщалось, что в субботу, 5 сентября, в Украине дожди и грозы будут только в западных областях, а также Винницкой, Житомирской и Киевской.