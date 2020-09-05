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COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом

COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter
За прошедшие 24 часа в рядах ВСУ зарегистрировано 50 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 5 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 618 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 1286 человек, летальных исходов - 6. 

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 570 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 22 человека.

Наибольший суточный прирост зараженных: в Минздраве назвали список регионов

За прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщили в командовании.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 18 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. 

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 32 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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