COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом

За прошедшие 24 часа в рядах ВСУ зарегистрировано 50 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 5 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 618 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 1286 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 570 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 22 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщили в командовании.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 18 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 32 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.