"Наш третий лот": Малюська анонсировал продажу еще одной тюрьмы

В Минюсте анонсировали продажу Львовской исправительной колонии №48. Она расположена возле центра города.

Об этом рассказал глава Минюста Денис Малюська в видео, опубликованном в Фейсбуке.

По словам министра последний осужденный был вывезен из Львовской исправительной колонии №48 еще в 2018 году.

Малюська рассказал, что учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров. В общей сложности колония №48 имеет свыше 40 зданий общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.

К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод. Министр отметил, что колония может быть интересна как жилым так и промышленным застройщикам.

"Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен к продаже также этой осенью", - отметил Малюська.

Он также добавил, что учреждение будет стоить "недёшево" и призвал всех заинтересованных лиц обращаться в Минюст с вопросами.

Как сообщалось ранее, в августе Министерство юстиции начало массовую распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым на электронные торги будет выставлено здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132). Вторым "лотом" станет "Южная исправительная колония" № 51 в городе Одесса.