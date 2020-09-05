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Командующий ООС ответил на угрозы главаря т.н. "ДНР"

Командующий ООС ответил на угрозы главаря т.н. "ДНР"
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко назвал провокационными и не соответствующими действительности заявления главаря боевиков т.н. "ДНР" Дениса Пушилина о нарушении договоренностей возле Шумов с украинской стороны.

"Командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы "ДНР" по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области...По результатам проверки установлено, что эти обвинения не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Кравченко отметил, что за указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона.

Командующий ООС подчеркнул, что если противник вознамерится открыть огонь по украинским позициям, Командование Объединенных сил оставляет за собой право адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами.

"В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - подытожил Кравченко.

Главарь боевиков угрожает открыть огонь: Украина собирает внеочередное заседание ТКГ

Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить "указанные нарушения самостоятельно".

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Владимир Кравченко, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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