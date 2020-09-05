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Главарь боевиков угрожает открыть огонь: Украина собирает внеочередное заседание ТКГ

Главарь боевиков угрожает открыть огонь: Украина собирает внеочередное заседание ТКГ
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф УНИАН
Украина собирается инициировать срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря т.н "ДНР" Дениса Пушилина открыть огонь по позициям ВСУ у Шумов.

"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вечером 5 сентября в прямом эфире телеканала "Прямой".

Кулеба заявил, что на внеочередном заседании ТКГ 6 сентября украинская делегация попытается предотвратить обстрелы позиций ООС.

"Мы никогда не пойдем на неприемлемые уступки, но режим прекращения огня должен действовать", - отметил министр.

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Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить "указанные нарушения самостоятельно".

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Все по теме:

ВСУ, Денис Пушилин, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО, ТКГ, ООС.

Автор:

Телеграф
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