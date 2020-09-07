Прогноз погоды: в понедельник жарко и ясно, а во вторник значительно похолодает

В понедельник, 7 сентября, в Украине будет жаркая погода, местами до +30°. Со вторника в большинстве областей существенно похолодает.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Прогноз погоды в регионах
На западе 7 сентября местами ожидаются дожди и грозы. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +26...+28°.
На севере малооблачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем до +27...+29°.
Прогноз погоды на 7 сентября, фото: meteo.gov.ua
На востоке ясно и солнечно. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем до +27...+29°.
В центре без осадков, температура воздуха ночью +13...+15°, днем до +27...+29°.
На востоке и в Крыму ясно, дождей не прогнозируют; ночью +17...+19°, днем до +28...+30°.
Погода в Киеве
В понедельник в столице ожидается ясная погода. Столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Ближе к вечеру похолодает до +14°, ночью +16°.
Прогноз погоды в Киеве на 7 сентября, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.