Прогноз погоды: в понедельник жарко и ясно, а во вторник значительно похолодает

На западе пройдут грозовые дожди, в остальных регионах страны жаркая погода и высокая пожароопасность.

В понедельник, 7 сентября, в Украине будет жаркая погода, местами до +30°. Со вторника в большинстве областей существенно похолодает.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

На западе 7 сентября местами ожидаются дожди и грозы. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +26...+28°.

На севере малооблачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем до +27...+29°.

Прогноз погоды на 7 сентября, фото: meteo.gov.ua

На востоке ясно и солнечно. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем до +27...+29°.

В центре без осадков, температура воздуха ночью +13...+15°, днем до +27...+29°.

На востоке и в Крыму ясно, дождей не прогнозируют; ночью +17...+19°, днем до +28...+30°.

Погода в Киеве

В понедельник в столице ожидается ясная погода. Столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Ближе к вечеру похолодает до +14°, ночью +16°.

Прогноз погоды в Киеве на 7 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.