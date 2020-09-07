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Прогноз погоды: в понедельник жарко и ясно, а во вторник значительно похолодает

Прогноз погоды: в понедельник жарко и ясно, а во вторник значительно похолодает
09:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На западе пройдут грозовые дожди, в остальных регионах страны жаркая погода и высокая пожароопасность.

В понедельник, 7 сентября, в Украине будет жаркая погода, местами до +30°. Со вторника в большинстве областей существенно похолодает.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

На западе 7 сентября местами ожидаются дожди и грозы. Температура воздух ночью +13...+15°, днем +26...+28°. 

На севере малооблачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем до +27...+29°. 

Прогноз погоды на 7 сентября

Прогноз погоды на 7 сентября, фото: meteo.gov.ua

На востоке ясно и солнечно. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем до +27...+29°. 

В центре без осадков, температура воздуха ночью +13...+15°, днем до +27...+29°. 

На востоке и в Крыму ясно, дождей не прогнозируют; ночью +17...+19°, днем до +28...+30°. 

Погода в Киеве

В понедельник в столице ожидается ясная погода. Столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Ближе к вечеру похолодает до +14°, ночью +16°.

Прогноз погоды в Киеве на 7 сентября

Прогноз погоды в Киеве на 7 сентября, фото: meteo.gov.ua

Ночь на 1 сентября в столице побила температурный рекорд за последние 140 лет

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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