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Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание

Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
13:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
С Центральной Европы на территорию Украины будет перемещаться холодный и влажный фронт, в результате похолодает во всех регионах.

Во вторник, 8 сентября, дожди ожидаются в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. 

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха снизится ночью до +9° на западе и до +13° в центре страны. Днем в северных областях ожидается +18...+20°. 

Восток и юг Украины останутся в теплой воздушной массе. Температура воздух ночью +14...+16°, днем +27...+29°. 

Прогноз погоды на 8 сентября

Прогноз погоды на 8 сентября, фото: meteo.gov.ua

9 и 10 сентября во всех регионах установится сухая и ясная погода.

Температура воздух на западе страны ночью составит +9...+11°, днем +23...+25°. На севере и центре без осадков; ночью +11...+13°, днем +24...+26°. 

В восточных областях солнечно; ночью +10...+12°, днем +24...+26°, местами до +28°.

На юге и в Крыму без осадков, ночью +14...+16°, днем +27...+29°.

Прогноз погоды на 9 сентября

Прогноз погоды на 9 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 сентября

Прогноз погоды на 10 сентября, фото: meteo.gov.ua

11 сентября погода существенно не изменится, дождей не предвидится, будет преобладать ясная и сухая погода. Ночи будут по-осеннему холодными, местами температура воздуха опустится до +8°, а днем будет по-летнему жарко, до +22...+24°, на востоке и юге до +29°.

Прогноз погоды на 11 сентября

Прогноз погоды на 11 сентября, фото: meteo.gov.ua

Ночь на 1 сентября в столице побила температурный рекорд за последние 140 лет

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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