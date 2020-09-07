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Если ли в Украине нехватка количества вакцин: ответ Минздрава

Если ли в Украине нехватка количества вакцин: ответ Минздрава
15:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
В Министерстве здравоохранения назвали количество имеющихся вакцин в Украине.

Министерство здравоохранения опубликовало инфографику по количеству имеющихся вакцин в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

"Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок. Рекомендованный ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В среднем по стране прогнозируемый уровень охвата на 2020 год - 78%, и он будет существенно ниже уровня 2018 (91%) и 2019 (93%) годов. Подробнее о количестве имеющихся вакцин в нашей инфографике", - говорится в сообщении.

Указано, что количество имеющихся вакцин в Украине составляет:

- от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 млн оральных;

- от дифтерии, столбняка для взрослых - более 2 млн доз;

- от гепатита В - 1 млн 174 тыс. доз моновакцин;

- от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции - 735 тыс. доз пятикомпонентной вакцины;

- кори, паротита и краснухи - более 1 млн 180;

- коклюша, дифтерии и столбняка - 560 тыс. доз адсорбированных вакцин.

Эпидемия не идет на спад: в Минздраве ожидают значительный рост больных и готовят новые больницы

"Государство закупает вакцины по Национальному календарю прививок от 10 инфекционных болезней", - указано в сообщении.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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