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Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Эпидемия не идет на спад: в Минздраве ожидают значительный рост больных и готовят новые больницы

Эпидемия не идет на спад: в Минздраве ожидают значительный рост больных и готовят новые больницы
12:43 Сегодня Телеграф
В Украине растет количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 72 585. Число больных, которые нуждаются в госпитализации с каждым днем растет. В связи с этим в Минздраве считают, что надо подготовить дополнительные койки для больных.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По словам министра, в некоторых регионах заполненность коек составляет около 60-65%.

 "Также, я думаю, что Минздрав в ближайшее время выдаст поручение. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас есть, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что надо начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных, в зависимости от региона. Я думаю надо подготовить еще порядка 15 тысяч коек", - заявил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 174 новых больных.

Ранее сообщалось, что в правительстве готовятся к существенному росту количества больных и на конец сентября ожидают по три тысячи больных каждый день. 

7 сентября в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирования. Соответствующее решение приняло правительство. В "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд других городов.

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Минздрав, Больницы, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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