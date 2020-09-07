В Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader, их встречает Зеленский

Владимир Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует возвращение на родину шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа.

"Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - цитирует его пресс-служба главы государства в понедельник.

Особенно Зеленский отметил проактивную работу МИД, работники которого все время были на связи и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.