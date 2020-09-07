Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader, их встречает Зеленский
В Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader, их встречает Зеленский
Зеленский назначил новых судей на Донетчине и Луганщине
Зеленский назначил новых судей на Донетчине и Луганщине
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Самое детальное изображение Солнца сделано с помощью телескопа GREGOR (Фото)
Самое детальное изображение Солнца сделано с помощью телескопа GREGOR (Фото)

В Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader, их встречает Зеленский

В Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader, их встречает Зеленский
19:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Владимир Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует возвращение на родину шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа.

"Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - цитирует его пресс-служба главы государства в понедельник.

Особенно Зеленский отметил проактивную работу МИД, работники которого все время были на связи и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

Зеленский в годовщину обмена пленными: Украина своих не оставляет

17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Моряки, Владимир Зеленский, Офис Президента, Curacao Trader.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вкусное" решение проблемы: продукты, которые разжижают густую кровь
02 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
03 "Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
04 Шевченко назвал причину поражения от Испании
05 Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко
В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко
Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
Codemasters объявила о переносе DIRT 5
Codemasters объявила о переносе DIRT 5
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь