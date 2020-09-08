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Геращенко: В Украине каждый, кто хочет, может купить оружие

Геращенко: В Украине каждый, кто хочет, может купить оружие
Обновлено 01:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay
Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что каждый гражданин Украины имеет возможность купить огнестрельное оружие.

По его словам, в конце 2019 года был принят закон, который запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных.

"Теперь это только награда для тех, кто заслужил ее, кто носит погоны. С 1 января не награждается никто кроме тех, кто в погонах", - заверил Геращенко в эфире канала "Украина 24".

Он уточнил, что оружие, которое стреляет одиночными выстрелами, разрешено законодательством.

"Если вы сейчас заедете в любой магазин оружия – увидите винтовки, в том числе калибра 12,7, которые стреляют одиночными патронами, которыми можно пробить БТР. Юридически они имеют статус охотничьего оружия или спортивного. Поэтому, если вы очень хотите иметь оружие и вам есть 21 год, то можете поехать купить себе гладкоствольное ружье – оно строит всего несколько тысяч гривен. Если хотите более серьезное и вам есть 25 – можете купить нарезной карабин, который может стрелять на сотни метров", - рассказал он.

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По оценкам МВД, в Украине сегодня на руках легально находится около миллиона единиц оружия.

"У нас запрещается только короткоствол, кроме наградного или у тех, кто носит его по роду занятий, и автоматическое. Каждый, кто хочет, может купить оружие и защищать свой дом", - добавил Геращенко.

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Все по теме:

МВД, Оружие, Антон Геращенко.

Автор:

Телеграф
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