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Погода ухудшится: идет похолодание, в ряде областей пройдут дожди

Погода ухудшится: идет похолодание, в ряде областей пройдут дожди
08:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине похолодает, установится осенняя погода, в центре и северо-востоке пройдут дожди.

Во вторник, 8 сентября, в стране будет облачно с пояснениями, утром ожидается дождь, гроза. Температура воздуха днем +20...+22°, ближе к вечеру опустится до +14°.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

На западе ожидается малооблачная погода, столбики термометров поднимутся не выше +19...+22°. В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +22...+24°.

В северных областях ожидаются кратковременные дожди. Так, осадки пройдут в Черниговской и Сумской областях. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +19...+21°. 

В центре страны ожидаются сильные ливни. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +22...+24°. 

На востоке страны погода порадует летнем теплом, дожди прогнозируют лишь в Харьковской области. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +27...+29°. 

Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 8 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +16...+18°, днем +27...+29°. 

Погода в Киеве

В столице 8 сентября температура воздуха снизится до днем +20...+22°, а вечером похолодает до +14°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украине похолодает и пройдут дожди. Но ближе к выходным в стране снова установится жаркая погода во всех регионах, местами обещают до +30°.

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Все по теме:

Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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