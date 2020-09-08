Погода ухудшится: идет похолодание, в ряде областей пройдут дожди

В Украине похолодает, установится осенняя погода, в центре и северо-востоке пройдут дожди.

Во вторник, 8 сентября, в стране будет облачно с пояснениями, утром ожидается дождь, гроза. Температура воздуха днем +20...+22°, ближе к вечеру опустится до +14°.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

На западе ожидается малооблачная погода, столбики термометров поднимутся не выше +19...+22°. В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +22...+24°.

В северных областях ожидаются кратковременные дожди. Так, осадки пройдут в Черниговской и Сумской областях. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +19...+21°.

В центре страны ожидаются сильные ливни. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

На востоке страны погода порадует летнем теплом, дожди прогнозируют лишь в Харьковской области. Температура воздух ночью +12...+14°, днем +27...+29°.

Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 8 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +16...+18°, днем +27...+29°.

Погода в Киеве

В столице 8 сентября температура воздуха снизится до днем +20...+22°, а вечером похолодает до +14°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украине похолодает и пройдут дожди. Но ближе к выходным в стране снова установится жаркая погода во всех регионах, местами обещают до +30°.