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До +27° и без осадков: в Украине будет царить бабье лето

До +27° и без осадков: в Украине будет царить бабье лето
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни в Украину зайдет антициклон, который установит сухую и даже жаркую погоду.

9 сентября на всей территории Украины будет сухо и ясно, температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

В западных регионах синоптики прогнозируют малооблачную погоду, осадков не предвидеться. Столбики термометров поднимутся до +23...+25°. Ночью похолодает до +8...+10°.  В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +23...+25°.

На севере страны облачная погода с прояснениями, без дождей. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +22...+24°. 

В центральных областях ясная и жаркая погода. Температура воздух ночью +9...+11°, днем +22...+24°, местами до +26°.

Прогноз погоды на 9 сентября

Прогноз погоды на 9 сентября, фото: meteo.gov.ua

На востоке страны установится ясная погода. Температура воздух ночью +8...+10°, днем +22...+24°. 

Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 9 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +11...+13°, днем +25...+27°.

Погода в Киеве

В столице 9 сентября температура воздуха поднимется днем до +22...+24°, а вечером похолодает до +12°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве на 9 сентября

Прогноз погоды в Киеве на 9 сентября, фото: meteo.gov.ua

Ночь на 1 сентября в столице побила температурный рекорд за последние 140 лет

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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