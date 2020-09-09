До +27° и без осадков: в Украине будет царить бабье лето

9 сентября на всей территории Украины будет сухо и ясно, температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 градусов.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Погода в областях
В западных регионах синоптики прогнозируют малооблачную погоду, осадков не предвидеться. Столбики термометров поднимутся до +23...+25°. Ночью похолодает до +8...+10°. В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +23...+25°.
На севере страны облачная погода с прояснениями, без дождей. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +22...+24°.
В центральных областях ясная и жаркая погода. Температура воздух ночью +9...+11°, днем +22...+24°, местами до +26°.
Прогноз погоды на 9 сентября, фото: meteo.gov.ua
На востоке страны установится ясная погода. Температура воздух ночью +8...+10°, днем +22...+24°.
Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 9 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +11...+13°, днем +25...+27°.
Погода в Киеве
В столице 9 сентября температура воздуха поднимется днем до +22...+24°, а вечером похолодает до +12°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.
Прогноз погоды в Киеве на 9 сентября, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.