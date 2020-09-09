"Очень странно лежать на соседних шезлонгах с россиянами": украинский журналист взбудоражил сеть постом об отдыхе в Турции

Украинский журнал Павел Федосенко заметили на турецком курорте наплыв россиян.

Несмотря на пандемию коронавируса и ужесточения карантина в Турции отели по прежнему заселены туристами. С момента аннексии полуострова российские власти не перестают нахваливать крымские курорты и рассказывать про наплыв туристов. Но турецкие пляжи по-прежнему пользуются популярностью среди россиян.

Так, украинские туристы, отдыхающие в Турции, заметили наплыв туристов с России.

"Аниматор спрашивает у выбывших из забега вокруг стульев детей, откуда они. А во мне бунтует русофоб. Он всегда активизируется на отдыхе, потому что очень странно есть с россиянами за соседними столиками. Очень странно - лежать на соседних шезлонгах и вообще сосуществовать рядом, как будто они - не враги. Как будто не они начали войну и не они отжали Крым (кстати, а почему вы в Кемере, а не в Феодосии?)", - написал украинец Павел Федосенко на своей странице в Facebook, который со своей семьей отдыхает в Кемере.

В комментариях пользователи отмечают, что несмотря на оккупацию Крыма заграничные курорты по-прежнему популярны среди россиян: "Мы успели несколько раз отдохнуть в Турции и Египте, когда их ещё не пускали, и это был чистый кайф!".

Напомним, что Египет не принимает российских туристов уже пять лет. Египет прекратил авиасообщение с Россией после теракта на борту самолета "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и рухнул на Синайском полуострове. Причиной крушения стал взрыв на борту. В этой авиакатастрофе погибли 224 человека.