Погода: во всех регионах сухо и жарко, местами до +28°

Сегодня весь день погода будет радовать украинцев теплом. Столбики термометров местами поднимутся до +28 градусов.

В четверг, 10 сентября, на всей территории Украины будет сухо и ясно, температура воздуха будет колебаться от +25 до +28 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

В западных регионах синоптики прогнозируют малооблачную погоду, осадков не предвидеться. Столбики термометров поднимутся до +22...+24°. Ночью похолодает до +10...+12°. В Карпатах днем температура воздуха поднимется до +23...+25°.

На севере страны облачная погода с прояснениями, без дождей. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +23...+25°.

Прогноз погоды на 10 сентября, фото: meteo.gov.ua

В центральных областях ясная и жаркая погода. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +25...+27°, местами до +28°.

На востоке страны установится ясная погода. Температура воздух ночью +10...+12°, днем +22...+24°, местами до +29°.

Наиболее жарко будет на юге и в Крыму. 10 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +13...+15°, днем +26...+28°.

Погода в Киеве

В столице 10 сентября температура воздуха поднимется днем до +25...+27°, а вечером похолодает до +14°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве на 10 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.